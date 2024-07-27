У міру зростання цін оператори значно збільшать перелік послуг для кожного тарифного плану.
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Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07
Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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