У міру зростання цін оператори значно збільшать перелік послуг для кожного тарифного плану.
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Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07
Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07
Какие тарифы у водофона ? Эта компания и так каждый месяц обкрадывает своих клиентов на связи и интернете и это не только во время войны , но и до 2022 года . В 14 км от киева связь не устойчивая , интернета тоже нет .
Додано: Нед 01 вер, 2024 16:18
Вы связь нормальную дайте,во время отключения электроэнергии ,свет выключили,5 минут и всё, интернета в Водафон тоже нет
Додано: Нед 01 вер, 2024 16:20
Без электричества даже позвонить нельзя, но тарифы мы все равно повышать будем, отлично...
Додано: Нед 01 вер, 2024 16:24
Мудаки связь вечно в роуминге(когда Киевстар и лайф работает) и никакой компенсации ещё и тарифы повышаете
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