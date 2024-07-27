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Vodafone змінює
тарифи з 1 вересня

Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07

Vodafone змінює тарифи з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
У міру зростання цін оператори значно збільшать перелік послуг для кожного тарифного плану.

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Vodafone змінює тарифи з 1 вересня
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:07

Какие тарифы у водофона ? Эта компания и так каждый месяц обкрадывает своих клиентов на связи и интернете и это не только во время войны , но и до 2022 года . В 14 км от киева связь не устойчивая , интернета тоже нет .
60kogevnicov
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:18

Вы связь нормальную дайте,во время отключения электроэнергии ,свет выключили,5 минут и всё, интернета в Водафон тоже нет
nosatovigor59
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:20

Без электричества даже позвонить нельзя, но тарифы мы все равно повышать будем, отлично...
alex002134
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 16:24

Мудаки связь вечно в роуминге(когда Киевстар и лайф работает) и никакой компенсации ещё и тарифы повышаете
zt6a6yih
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:24

Все верно,и связь и интернет ужасные!!!!зато тариф повышают!!!!
ozerovae019
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:03

Какому пенсионеру нужны 20 Гб интернета, когда нет света и одновременно отключается моб.интернет и ухудшается или вообще падает связь - это в Киеве. А при наличии кнопочных телефонов - вообще беда, "интернет по ним смотрим круглосуточно". Дайте нормальный тариф пенсионерам по доступным ценам при пенсии 3500 грн.
iurii250
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:43

Vodafon. UA

Самая плохая и дорогая связь.
airvesta
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 01:14

Да самый хреновый аператар я себе закидаю 167грн мне пишут через четыре дня нет денег на разгаворы
dimasylaev989
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