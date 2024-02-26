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Стартував національний
кешбек: відсьогодні кожен...

Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку

Поділіться, будь ласка, як ставитеся до програми? Чи плануєте долучатися?
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Повідомлень: 6256
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:01

Усе ж програма працює через ж#пу

Кешбек не нарахувався. Хоча були надії. Забіжу наперед: товар купувався в магазині мережі "Новус", яка бере участь програмі. Товар знаходиться в переліку товарів, за які нараховується кешбек. Підтримка "Дії" в телеграмі у разі виникнення таких випадків пропонує зв'язуватися із гарячою лінією міністерства економіки. Однак в самому міністерстві за зазначеним номером телефону відповідли, що телефон не є гарячою лінією програми "Національний кешбек", не надавали дозволу "Дії" надавати їхній номер телефону, і допомогти не змогли...
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valweb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:33

Вирішення питань максимально ускладнене.
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valweb
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:34

valweb

https://suspilne.media/826943-nacionaln ... kritikuut/
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41

Navegantes, Ви читали мої попередні повідомлення в цій темі? Навіщо Ви мені кинули лінк із правила програми?
valweb
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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