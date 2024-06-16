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Яка мова програмування
підвищує шанси отримати офер...

Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:05

Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші шанси отримати пропозицію щодо роботи мають фахівці React Native, далі за ними слідують DevOps, а найнижчі шанси — у JavaScript-розробників.

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Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:05

Але кількістно найняли найбільше. Ринок перенасичений JS розробниками
v_furdakov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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