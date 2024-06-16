Найбільші шанси отримати пропозицію щодо роботи мають фахівці React Native, далі за ними слідують DevOps, а найнижчі шанси — у JavaScript-розробників.
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Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер (інфографіка)
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Додано: Вів 03 вер, 2024 19:05
Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер...
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Дивися повний текст
Яка мова програмування підвищує шанси отримати офер (інфографіка)
Додано: Вів 03 вер, 2024 19:05
Але кількістно найняли найбільше. Ринок перенасичений JS розробниками
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