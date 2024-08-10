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Майже на 50%: зарплата українців
перевищила довоєнний...

Майже на 50%: зарплата українців перевищила довоєнний...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:40

Майже на 50%: зарплата українців перевищила довоєнний...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.

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Майже на 50%: зарплата українців перевищила довоєнний рівень — Держстат (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:40

Не бачу різниці, що тоді 400 баксів, що зараз.
alex7k
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 09:00

  alex7k написав:Не бачу різниці, що тоді 400 баксів, що зараз.

а комусь залишили ту саму, то виходить 200$ стало
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