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Як зростають ціни: інфляція з
початку року прискорилася...

Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA

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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28

Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.

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Як зростають ціни: інфляція з початку року прискорилася до 4,9% (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28

Шановні форумчани, як відчули Ви на своєму гаманці зростання цін?
Чи стали відмовлятися від певної категорії товарів чи послуг?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:33

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, як відчули Ви на своєму гаманці зростання цін?
Чи стали відмовлятися від певної категорії товарів чи послуг?

отказываться нет, но например скоро ремонт будет стоить дороже самого помещения, потому что инфляция неравномерная. Ирина давайте голосовалку по каким именно группам товаров люди ощущают инфляцию

еда
бытовая химия
медикаменты
комун.услуги
топливо, такси и проезд в транспорте
развлечения
одежда
путешествия
бьюти услуги
аренда недвижимости
образование
медицинские услуги
услуги связи, почта
мебель, бытовая техника
материалы для ремонта квартиры
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:44

  Wirująświatła написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, як відчули Ви на своєму гаманці зростання цін?
Чи стали відмовлятися від певної категорії товарів чи послуг?

отказываться нет, но например скоро ремонт будет стоить дороже самого помещения, потому что инфляция неравномерная. Ирина давайте голосовалку по каким именно группам товаров люди ощущают инфляцию

еда
бытовая химия
медикаменты
комун.услуги
топливо, такси и проезд в транспорте
развлечения
одежда
путешествия
бьюти услуги
аренда недвижимости
образование
медицинские услуги
услуги связи, почта
мебель, бытовая техника
материалы для ремонта квартиры


Если раньше у меня с аренды оставался запас после всех этих покупок 5 тыс дол. в год, то сейчас уже 2тыс. дол. Стоимость аренды нет возможности повысить, т.к. арендаторы не потянут выше из за света и др. расходов.
Если и далее будет такая ситуация на рынке недвиж., то через год аренды хватит только на еду. Про ремонты в помещ. и о развитие этого бизнеса можно тогда забыть.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:54

  Игорь Алексеевич написав:Если и далее будет такая ситуация на рынке недвиж., то через год аренды хватит только на еду. Про ремонты в помещ. и о развитие этого бизнеса можно тогда забыть.
аренда переживает не лучшие времена из-за оттока людей заграницу. Открываю аренду конкурентов по коммерции, там дорогие ремонты а цена аренды 5 копеек.


Пусть ещё UA выскажется.
Wirująświatła
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