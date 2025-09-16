Finance.ua: Як купити акції іноземних компаній в Україні...

|
Додано: Пон 16 вер, 2024 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про все, що може в цьому випадку вам допомогти заробити
Поточний рік вніс багато корективів в різні галузі життя. Українці стали більше турбуватися про майбутнє, багато хто почав вивчати можливості перспективного інвестування. В цьому плані вітчизняні компанії, без сумнівів, треба підтримувати. Та досвідчені фахівці в ситуації, що складається в нашій країні, радять основу портфеля робити з акцій іноземних компаній. Про це Finance.ua розповість у цьому матеріалі.
Дивися повний текст Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році
Додано: Пон 14 лип, 2025 11:05
На сайті Привату неясно:
“
Здійснюємо SWIFT-перекази фізичних осіб за таких умов:
Оплата товарів критичного імпорту, призначених для оборони країни (дрони, бронежилети тощо).
Операції з оплати витрат:
на лікування в медичних закладах іноземної держави;
на транспортування хворих;
пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання).
Перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави (без обмежень за сумою).
Перекази за кордон із метою виплати аліментів.
Фізичні особи можуть переказувати іноземну валюту для придбання товарів критичного імпорту за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 000 грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).
Для надсилання переказу в рамках е-ліміту необхідно надати в банк*:
декларацію про майновий стан і доходи з відміткою від податкової або довідку з податкової про отримані доходи й сплачені податки;
копії оригіналів документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір, рахунок та/або інші документи, що використовуються в міжнародній практиці).
Документи, можуть не надаватися в разі:
розміщення резидентом коштів на своєму рахунку за межами України;
переказу на незначну суму (до екв. 400 тис. грн).
”
То працює той Еліміт для пересічних? Чи ні? 🤔
Додано: Пон 14 лип, 2025 15:07
moveton
moveton написав: Bobua написав:
Отже, купувати варто таки долар, амер. акції і облігації.
Але з сайту Привату не ясно чи працюють Е-ліміти для пересічних...: viewtopic.php?p=5872875#p5872875
Что ж там не понятного? Если "долар, амер. акції і облігації" сможет подать под соусом "критичного імпорту, призначених для оборони країни", то сработают. Для остальных инвестиции только переводами с валютных карт в пределах 100к грн на банк в месяц.
Десь так і відчувалось, але Приват надто вперто натякав у своїй статті, що “всі рівні, але дехто рівніший...” 😒
Та й фінанс.уа у статті дражнилось:
Мета створення й існування Е-ліміту саме в забезпеченні українцям умов для виконання власних обов’язків перед партнерами інших країн. Зокрема й обов’язків стосовно купівлі цінних паперів.
Але розумію, що не всі українці мають такі “обов`язки”. 😂
Цікаво хто має, і на скільки млрд вже виконали? 🤔
Бо якщо союзники вже понад три роки заводять гроші, то і справді -- треба ж їх якось і виводити...
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:00
Bobua Так, чомусь складається враження, що не всі рівні
