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Податок на нерухомість для
пенсіонерів: чи є пільги

Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 14:11

Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році українці мають сплатити податок на нерухомість за 2023 рік. Цей податок нараховується на площу житла, що перевищує встановлені законом норми. Проте не всі власники нерухомості зобов’язані платити цей податок.

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Податок на нерухомість для пенсіонерів: чи є пільги
R2
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