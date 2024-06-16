Що необхідно для того, щоб переконатись, чи дійсно ваш договір закритий та відсутня заборгованість по кредиту.
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Довідка про закриття кредиту: як її отримати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:28
Довідка про закриття кредиту: як її отримати
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Довідка про закриття кредиту: як її отримати
Додано: Чет 19 вер, 2024 13:28
Як отримати довідку про закриття кредиту , взятому у 2003 році та виплачено у 2006 році ?
Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:18
Добрий день, шановна tatanamazanova!
Рекомендую безпосередньо звернутися до банку, в якому Ви брали кредит. Якщо банк ще функціонує, зверніться до відділення або служби підтримки клієнтів.
Якщо банк припинив існування, Вам слід звернутися до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) України. Вони можуть надати інформацію щодо Вашого кредиту та допомогти отримати необхідні довідки, якщо фінансова установа закрита.
З повагою, Ірина
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