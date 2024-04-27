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Середні зарплати
в країнах Європи

Середні зарплати в країнах Європи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:07

Середні зарплати в країнах Європи

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи.

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Середні зарплати в країнах Європи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:07

Сербия, Албания в Евросоюзе?
ochorba5882
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:18

Re: Середні зарплати в країнах Європи

Хочу працювати охоронцем супермаркету у Швейцаріі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:44

Re: Середні зарплати в країнах Європи

Варто також зазначити й про податок у країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку становить майже 60%. Якщо брати до уваги інші країни Європи то в Бельгії, наприклад, це 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5% та в Великій Британії — 50%.

Це вже якісь кінські податки, я думаю їх застосовують для великих зарплат від 100 тис. євро +/- в залежності від країни. Там усюди прогресивна шкала оподаткування. Бо працював у Великій Британії на півставки, то моя зп була взагалі без податку на прибуток, тому що сума в рік попадала в таку градацію
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:40

Так это до налогов цифры или после?
katso
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