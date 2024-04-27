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Середні зарплати в країнах Європи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи.
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R2
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:07
Сербия, Албания в Евросоюзе?
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ochorba5882
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 19:18
Хочу працювати охоронцем супермаркету у Швейцаріі.
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 20:44
Варто також зазначити й про податок у країнах Європи. Наприклад, у Швеції ставка прибуткового податку становить майже 60%. Якщо брати до уваги інші країни Європи то в Бельгії, наприклад, це 53,7%, у Нідерландах — 52%, у Данії — 51,5% та в Великій Британії — 50%.
Це вже якісь кінські податки, я думаю їх застосовують для великих зарплат від 100 тис. євро +/- в залежності від країни. Там усюди прогресивна шкала оподаткування. Бо працював у Великій Британії на півставки, то моя зп була взагалі без податку на прибуток, тому що сума в рік попадала в таку градацію
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The_Rebel
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 21:40
Так это до налогов цифры или после?
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katso
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:52
katso написав:
Так это до налогов цифры или после?
Конечно до. Налоги у разных людей могут быть разные.
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Gastarbaiter
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