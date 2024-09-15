RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки потрібно води чи
електрики для роботи ChatGPT-4

Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:13

Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4

Пропонуємо до обговорення:
Чат-боти використовують величезну кількість енергії, щоб відповідати на запитання користувачів.

Дивися повний текст
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 09:13

Люди, які не розуміють, що таке кВт/ч і використовують цю величину ЗАМІСТЬ кВт*ч (кількість енергії) - не мають права користуватись електрикою взагалі.

А якщо такі люди розповсюджують свою недолугість в новинах і привчають до хибних звичок читачів, то за це ще й штрафувати треба.

кВт*ч - кількість енергії

кВт - швидкість (розходу або накоплення енергії), називаємо словом потужність

кВт/ч - прискорення розходу енергії (в побуті взагалі не використовується)
kolodka_eduard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців вже долучились до програми...
R2 » П'ят 20 вер, 2024 11:56
0 58
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2024 11:56
R2
Для безперебійної роботи світлофорів під час відключень...
R2 » Сер 18 вер, 2024 18:27
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 21:31
Investor_K
Шмигаль розповів, скільки біженців хочуть повернутися на...
R2 » Нед 15 вер, 2024 17:28
2 262
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2024 17:37
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12715)
21.09.2024 10:15
Ринок ОВДП (6827)
21.09.2024 08:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.