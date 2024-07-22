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У Раді назвали суму, яку
будуть платити чоловіки для...

У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:35

Кількість обмеження буде від 30 до 50 відсотків, залежно від того, яке буде прийняте кінцеве рішення

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Повідомлень: 3389
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