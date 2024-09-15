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Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Найвірніші та найлояльніші клієнти у кожного банку — пенсіонери
Як же розібратися, який банк кращий? Finance.ua підготував вибірку з кількох популярних карток для пенсіонерів з описом всіх їх сильних і слабких сторін. Кожен знайде тут те, що йому найбільше до вподоби.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50
для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54
могли б скласти табличку і порівняти переваги карт, зокрема наявність комісій за різні послуги, % на залишок, кешбеки. А так читаєш - якась каша.
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Ромасик
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56
і пенсійні карти є не лише в 5 банках, а практично в кожному.
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