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Finance.ua: Банківські
картки для пенсіонерів

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Найвірніші та найлояльніші клієнти у кожного банку — пенсіонери
Як же розібратися, який банк кращий? Finance.ua підготував вибірку з кількох популярних карток для пенсіонерів з описом всіх їх сильних і слабких сторін. Кожен знайде тут те, що йому найбільше до вподоби.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50

для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54

могли б скласти табличку і порівняти переваги карт, зокрема наявність комісій за різні послуги, % на залишок, кешбеки. А так читаєш - якась каша.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56

і пенсійні карти є не лише в 5 банках, а практично в кожному.
Ромасик
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Повідомлень: 6067
З нами з: 30.03.15
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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