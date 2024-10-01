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Finance.ua: Банківські
картки для пенсіонерів

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50

Finance.ua: Банківські картки для пенсіонерів

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:50

для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54

могли б скласти табличку і порівняти переваги карт, зокрема наявність комісій за різні послуги, % на залишок, кешбеки. А так читаєш - якась каша.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56

і пенсійні карти є не лише в 5 банках, а практично в кожному.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:34

  Ромасик написав:для пенсіонерів у жлобуса є пенсійна/бюджетна) картка, і це не кредитка.

Ви, очевидно, не зрозуміли суть даної статті. Звісно, не ставилось на меті просто перерахувати картки, на які виплачують пенсії в різних банках. Їх десятки, і зазвичай вони нічим не вирізняються. Були наведені приклади карток у кількох банках, наприклад, найпопулярніша - Приватбанк, дві картки з нарахуванням відсотку безпосередньо на картковий залишок, картка з відсотком + кешбек на ліки. А також був наведений приклад кредитної картки, яку можна оформити пенсіонеру. І до речі, банк Глобус не однозначно забирає кредитний ліміт, коли виповнюється 65 років пенсіонеру. А банки, які дають кредитки пенсіонерам, можна перерахувати по пальцях. Тож впевнений, це буде корисно.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:52

ShtormK так, не зрозумів. Найпопулярніша - приват, далі йде ощад, райф і пумб. Чому про них не згадали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:54

  ShtormK написав: Звісно, не ставилось на меті просто перерахувати картки, на які виплачують пенсії в різних банках. Їх десятки, і зазвичай вони нічим не вирізняються.

вони відрізняються, як я вище написав, % на залишок, кешбеками і комісіями.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:57

ShtormK якщо говорити про кредитки для пенсів, то тас вері кард видається до 70 років. Чому про неї не слова? Найкраща з переліку лайна вище. На аптеки 3% КБ!!!
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:59

ShtormK змішали грішне з праведним приват для виплат і кредитки :?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 20:03

  ShtormK написав:А банки, які дають кредитки пенсіонерам, можна перерахувати по пальцях. Тож впевнений, це буде корисно.

приват, райф, ідея, пумб, тас, ізі, абанк, моно, сенс (тобто усі цікаві?)
Ромасик
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