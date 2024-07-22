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авто для виїзду за межі...

Finance.ua: Як підготувати авто для виїзду за межі...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:37

Finance.ua: Як підготувати авто для виїзду за межі...

Пропонуємо до обговорення:
Усе, що треба знати, аби вас та ваш транспортний засіб не розвернули назад
У цьому матеріалі Finance.ua вирішив розповісти, що саме варто знати про виїзд за кордон на авто, як підготувати для цього “залізну ластівку” та які саме потрібні документи. Тож, якщо ви зібрались за кордон на авто, то ця стаття обов’язково стане вам у пригоді.

Дивися повний текст Як підготувати авто для виїзду за межі України: поради та рекомендації
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:37

Дякую, цікаво було би ще дізнатися, які треба документи для перетину кордону, якщо співробітник фірми, або директор пересікає кордон на легковій авто що належить фірмі ТОВ зареєстрована в Україні, авто куплено на цю ТОВ, немає кредитів
yp_mbox
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 11:46

Доброго дня!

Перелік документів абсолютно нічим не відрізняється від тих, які потрібні, якщо ви перетинаєте кордон на чужому авто. Про це ми окремо детально розписали в статті. Якщо йдеться про відрядження, то від компанії ще треба підтвердження на це відрядження, яке треба показати на кордоні.
a_surkov
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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