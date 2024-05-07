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Ставки ПДВ у світі: від найвищих
до найнижчих (інфографіка)

Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:19

Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть підвищити деякі податки, зокрема військовий збір з 1,5% до 5%. Поки податок на додану вартість (ПДВ) не планується змінювати, але під час візиту представників МВФ обговорювали можливість підвищення ПДВ на 2%. За словами голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої, така вимога може виникнути, якщо бюджетні витрати на 2025 рік перевищать доходи.

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Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20

Нехай зразу пишуть про рівень заробітної плати в європейських країнах та порівнюють з жебрацькою зарплатнею в Україні!
pankovic_sergij
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Модератори: Ірина_, Модератор

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