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Ставки ПДВ у світі: від найвищих до найнижчих (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть підвищити деякі податки, зокрема військовий збір з 1,5% до 5%. Поки податок на додану вартість (ПДВ) не планується змінювати, але під час візиту представників МВФ обговорювали можливість підвищення ПДВ на 2%. За словами голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої, така вимога може виникнути, якщо бюджетні витрати на 2025 рік перевищать доходи.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:20
Нехай зразу пишуть про рівень заробітної плати в європейських країнах та порівнюють з жебрацькою зарплатнею в Україні!
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