Близько 90% співробітників територіальних центрів комплектування — це військові, які були поранені на війні. Зарплата у ТЦК є зазвичай меншою за 30 тисяч гривень.
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Які зарплати отримують працівники ТЦК
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:30
Які зарплати отримують працівники ТЦК
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Які зарплати отримують працівники ТЦК
Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:58
Re: Які зарплати отримують працівники ТЦК
доларів
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