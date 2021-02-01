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Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за...
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України скоротив терміни явки резервіста або військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із 14 до 7−10 днів.
Дивися повний текст Кабмін скоротив терміни явки військовозобов’язаного за викликом повісткою через пошту в ТЦК до 7−10 днів
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:19
громадяни не мають обовязку ддотримуватись постанов кму. постанови кму це для органів державної виконавчої влади. громадяни керуються законами і конституцією
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khortvladimir
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:30
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:07
khortvladimir написав:
громадяни не мають обовязку ддотримуватись постанов кму. постанови кму це для органів державної виконавчої влади. громадяни керуються законами і конституцією
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