|
|
|
Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Однією з основних переваг електромобілів є знижені вимоги до обслуговування порівняно з традиційними авто з двигунами внутрішнього згоряння: немає потреби в заміні оливи, менше бруду і рухомих деталей. Однак електромобілі — це по суті великі комп’ютери на колесах, а коли комп’ютери були зовсім безпроблемними?
Дивися повний текст Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази частіше, ніж автомобілі з ДВЗ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100135
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:25
Демагогія. Туфта якась. Цифри даже не сумнівні, а з якоїсь невідомої хмари чи забору стягнуті.
Яке опитування? Коли проводилось? Що за статистика від школяра наведена тут?
Це як оптитувати власників провідних телефонів про проблеми з інтернетом у них на телефоні. Проблем нема, бо інтернет не використовується. А ось у власників айфонів бувають проблеми з цим. Автор робе висновок, що айфон фуфло. Бінго. )))
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1739
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|