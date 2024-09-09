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Кому з українців передбачені
соціальні виплати замість...

Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:02

Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.

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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:02

Розміри домоги
Ця допомога призначається в розмірі 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати і не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму.
Розмір такої виплати у 2024 році становить — 2361 грн.

щось не стикується: призначається в розмірі 30%, а доплатою не меньше 100%, тобто в будь-якому розі це 2361грн.? так?
prodigy
 
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