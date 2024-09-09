Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу.
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Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
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Додано: Пон 14 жов, 2024 16:02
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість...
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Дивися повний текст
Кому з українців передбачені соціальні виплати замість пенсії (інфографіка)
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:02
Розміри домоги
Ця допомога призначається в розмірі 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати і не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму.
Розмір такої виплати у 2024 році становить — 2361 грн.
щось не стикується: призначається в розмірі 30%, а доплатою не меньше 100%, тобто в будь-якому розі це 2361грн.? так?
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