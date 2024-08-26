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«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб-підприємців це підвищення почнеться з 1 жовтня, при тому, що закон станом на 15 жовтня досі не підписано президентом і не опубліковано.
Дивися повний текст «Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне порушення Конституції», — Гетманцев
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28
Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года".
"Правильне порушення Конституції" - какой же е#аный стыд.
Надеюсь когда-нибудь в светлом будущем растрельные статьи для чиновников-дегенератов задним числом тоже будут считаться "правильным порушенням Конституции".
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:04
ось навіщо підвищували податки (так, не на війну)
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greenozon
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