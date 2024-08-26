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«Підвищення податків „заднім
числом“ — це правильне...

«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28

«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне...

Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб-підприємців це підвищення почнеться з 1 жовтня, при тому, що закон станом на 15 жовтня досі не підписано президентом і не опубліковано.

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«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне порушення Конституції», — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28

Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года". :lol:

"Правильне порушення Конституції" - какой же е#аный стыд.

Надеюсь когда-нибудь в светлом будущем растрельные статьи для чиновников-дегенератов задним числом тоже будут считаться "правильным порушенням Конституции". :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 17:04

ось навіщо підвищували податки (так, не на війну)

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 09:03

  a77 написав:Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года". :lol:

с юридической точки зрения нет разницы с 1 октября или 1991 :roll:
Востаннє редагувалось Примат в Сер 16 жов, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:13

  Примат написав:
  a77 написав:Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года". :lol:

с юридической точки зрения нет разницу с 1 октября или 1991 :roll:


Питання дискусійне
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:39

  Investor_K написав:
  Примат написав:
  a77 написав:Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года". :lol:

с юридической точки зрения нет разницу с 1 октября или 1991 :roll:


Питання дискусійне

Статья 58 Конституции Украины гласит: «Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени».
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:56

Re: «Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне...

Шоб питання не було діскуссійним, треба вивчати історію. Десь з часу про красно-білих... Тоді всі питання стосовно поточних дій можновладців відпадуть
dimo_0n
 
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