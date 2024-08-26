|
|
|
«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28
Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб-підприємців це підвищення почнеться з 1 жовтня, при тому, що закон станом на 15 жовтня досі не підписано президентом і не опубліковано.
Дивися повний текст «Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне порушення Конституції», — Гетманцев
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100146
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 жов, 2024 15:28
Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года".
"Правильне порушення Конституції" - какой же е#аный стыд.
Надеюсь когда-нибудь в светлом будущем растрельные статьи для чиновников-дегенератов задним числом тоже будут считаться "правильным порушенням Конституции".
-
a77
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 11.01.24
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2024 17:04
ось навіщо підвищували податки (так, не на війну)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16618
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 1663 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
6
Додано: Сер 16 жов, 2024 09:03
a77 написав:
Наверное нужно хором доктору юридических наук гетьманцову сказать "спасибо, что хоть задним числом не с 1991 года".
с юридической точки зрения нет разницы с 1 октября или 1991
Востаннє редагувалось Примат
в Сер 16 жов, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 12:13
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10056
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 12:39
Статья 58 Конституции Украины гласит: «Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени».
Investor_K написав:
Питання дискусійне
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 12:56
Шоб питання не було діскуссійним, треба вивчати історію. Десь з часу про красно-білих... Тоді всі питання стосовно поточних дій можновладців відпадуть
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 513
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|