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Львівського митника, який
погорів на хабарі в 16 тисяч...

Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:15

Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
На Львівщині суд поновив на посаді інспектора оперативного відділу № 2 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил обласної митниці Сергія Бутова. Його затримували співробітники Державного бюро розслідувань восени минулого року.

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Львівського митника, який погорів на хабарі в 16 тисяч доларів, поновили на роботі
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