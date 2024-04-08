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В якій частині Іспанії
найвищий рівень бідності

В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:19

В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності

Пропонуємо до обговорення:
Згідно зі звітом про бідність за 2024 рік, найвищий рівень бідності в Іспанії спостерігається в деяких автономних спільнотах.

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В якій частині Іспанії найвищий рівень бідності
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:19

Ви рівняйте по зарплаті і ціні на житло та оренду.
dimarybak14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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