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Україна повернулася до групи
найбільш економічно...

Україна повернулася до групи найбільш економічно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:06

Україна повернулася до групи найбільш економічно...

Пропонуємо до обговорення:
Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.

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Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:06

І хто же це зробив? Ні, це точно не гетманцев з шурмою та зеленським, це народ поганий. :)
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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