Україна покинула третій квартиль і знову опинилася у групі найбільш економічно невільних країн світу.
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Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:06
Україна повернулася до групи найбільш економічно...
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Україна повернулася до групи найбільш економічно невільних країн
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:06
І хто же це зробив? Ні, це точно не гетманцев з шурмою та зеленським, це народ поганий. :)
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