Держава недоотримує в бюджет мільярди гривень.
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Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют
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Додано: Вів 22 жов, 2024 15:51
Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність...
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Дивися повний текст
Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют
Додано: Вів 22 жов, 2024 15:51
тому що Бенефіціари баришів керують країною. І їм не вигідно приймати такі закони, це ж тіньовий ринок.
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