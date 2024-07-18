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Федоров: держава втрачає
мільярди через відсутність...

Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:51

Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Держава недоотримує в бюджет мільярди гривень.

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Федоров: держава втрачає мільярди через відсутність регулювання криптовалют
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 15:51

тому що Бенефіціари баришів керують країною. І їм не вигідно приймати такі закони, це ж тіньовий ринок.
Scorpion1
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