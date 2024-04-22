Дослідники виявили, що ці живі істоти не просто здатні «запалити» різдвяну ялинку, а й також мають вельми дивну анатомію.
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Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії
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Додано: Чет 24 жов, 2024 09:33
Найпотужніший у світі біоелектричний генератор:...
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Найпотужніший у світі біоелектричний генератор: використовує 80% тіла для вироблення енергії
Додано: Чет 24 жов, 2024 09:33
коли знімаєш синтетичний одяг, то напруга розряду може досягти 1кВ, але досі ніхто не вмер. без сили струму чи повної енергії розряду ці вольти до одного місця. Як завжди - якісь "британські" вчені щось там дослідили - з неадекватними заявами по тексту - зате заголовок є
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