Україна перевиконала план з виробництва дронів. Всього за цей рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Дивися повний текст
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки дронів виготовила Україна в 2024 році
Додано: Чет 24 жов, 2024 10:09
Поясніть дурню - чому ж тоді рада наша місцева знову жахнула 4 млн.грн на Мавіки? (потрійна ціна - немає податків сплачених в україні - підтримка китайського виробника - немає спецфункціоналу)
Додано: Чет 24 жов, 2024 11:18
Додано: П'ят 25 жов, 2024 09:45
І що там по-вашому унікальне таке - камера зі стабілізацією чи передавач (бо в цих двох я не розбираюсь)?
Бо в чому навіть моєї експертизи достатньо(що залишиться) коштує 300-400 баксів в роздріб.
Додано: Пон 28 жов, 2024 12:42
Додано: Пон 28 жов, 2024 13:20
Просто зробіть за 300-400 баксів, продасте запросто за 500-600, станете мільйонером.
Якщо Вашої експертизи вистачає.
Врахуйте що це НЕ простий fpv. Камера зі стабілізацією, передавач - це все другорядне. Хоча б погугліть fpv - зависання, порівняння режимів роботи fpv vs mavic.
Матимете хоча б поверхове розуміння проблем, відмінностей і функцій.
|