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У керівництві податкової
виявили 17 осіб із...

У керівництві податкової виявили 17 осіб із...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:15

У керівництві податкової виявили 17 осіб із...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

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У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:16

Увольнение это бегство от ответственности, а не наказание за нарушение.
ficys925
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 19:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Дивися повний текст
У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися


Тільки звільненням і обійдется?

А вернуть в казну ,падлы, украденные оттуда деньги - "пенсии", не ?

А наказания уголовные, а не только "политична відповідальність" ? Не, не слышали...

Упыри ничуть не лучше чем х##ло : :twisted:
a77
 
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