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Finance.ua: Тисяча Зеленського:
навіщо це потрібно і до...

Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41

Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, що це взагалі за рішення
Finance.ua у цій статті відповідає на такі запитання: Що ж чекає на українців цього разу? Навіщо взагалі потрібно у ситуації, коли у бюджеті не вистачає грошей на фінансування оборони? Уряд змушений підвищувати податки, але займається подібним популізмом?

Дивися повний текст Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до чого призведе
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41

Пенсионерам лучше бы выдавали вместе с пенсией или перечисляли на пенсионную карту.
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подняли налоги чтобы купить плебеев перед выборами за счет недобитого бизнеса. только плебеи обплевали, не оценили потужни 24$, которые тут же вытянут коммуналкой. Вот незадача.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:53

О. Цікаво як дітям виплатять.

Але все логічно:

Станом на 1 січня 2024 року, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 43,46 мільярда гривень. Такі дані надало Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури


Навіть трошки не вистачить...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:42

Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже ...
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02

Re: Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до.

  Bobua написав:заборгованість населення за житлово-комунальні послуги

олігархам на транзитні рахунки???
greenozon
 
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