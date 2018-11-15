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Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, що це взагалі за рішення
Finance.ua у цій статті відповідає на такі запитання: Що ж чекає на українців цього разу? Навіщо взагалі потрібно у ситуації, коли у бюджеті не вистачає грошей на фінансування оборони? Уряд змушений підвищувати податки, але займається подібним популізмом?
Дивися повний текст Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до чого призведе
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Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41
Пенсионерам лучше бы выдавали вместе с пенсией или перечисляли на пенсионную карту.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:11
подняли налоги чтобы купить плебеев перед выборами за счет недобитого бизнеса. только плебеи обплевали, не оценили потужни 24$, которые тут же вытянут коммуналкой. Вот незадача.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:53
О. Цікаво як дітям виплатять.
Але все логічно:
“
Станом на 1 січня 2024 року, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 43,46 мільярда гривень. Такі дані надало Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
”
Навіть трошки не вистачить...
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Bobua
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:42
Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже ...
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02
Bobua написав:
заборгованість населення за житлово-комунальні послуги
олігархам на транзитні рахунки???
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greenozon
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Додано: Пон 28 жов, 2024 23:39
А почему развиваются «тысяча Зеленского»? Он же не свои деньги отдает, а бюджетные. Этот жмот своих личных денег ни копейки ни разу не пожертвовал.
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lugansk1967
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Додано: Вів 29 жов, 2024 07:42
greenozon
Точно олігархам?
А не працівникам ЖКХ і на підтримку мереж у справному стані?
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Bobua
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Додано: Вів 29 жов, 2024 08:26
«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев
Він розповів про деталі:
▪️Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
▪️Виплату можна оформити на себе та дітей;
▪️Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.
версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.
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Wirująświatła
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