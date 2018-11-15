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Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, що це взагалі за рішення
Finance.ua у цій статті відповідає на такі запитання: Що ж чекає на українців цього разу? Навіщо взагалі потрібно у ситуації, коли у бюджеті не вистачає грошей на фінансування оборони? Уряд змушений підвищувати податки, але займається подібним популізмом?
Дивися повний текст Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до чого призведе
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Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41
Пенсионерам лучше бы выдавали вместе с пенсией или перечисляли на пенсионную карту.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:11
подняли налоги чтобы купить плебеев перед выборами за счет недобитого бизнеса. только плебеи обплевали, не оценили потужни 24$, которые тут же вытянут коммуналкой. Вот незадача.
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Додано: Пон 28 жов, 2024 19:53
О. Цікаво як дітям виплатять.
Але все логічно:
“
Станом на 1 січня 2024 року, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 43,46 мільярда гривень. Такі дані надало Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
”
Навіть трошки не вистачить...
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Bobua
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Додано: Пон 28 жов, 2024 20:42
Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже ...
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Slon_Nosov
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Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02
Bobua написав:
заборгованість населення за житлово-комунальні послуги
олігархам на транзитні рахунки???
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greenozon
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Додано: Пон 28 жов, 2024 23:39
А почему развиваются «тысяча Зеленского»? Он же не свои деньги отдает, а бюджетные. Этот жмот своих личных денег ни копейки ни разу не пожертвовал.
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lugansk1967
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Додано: Вів 29 жов, 2024 07:42
greenozon
Точно олігархам?
А не працівникам ЖКХ і на підтримку мереж у справному стані?
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Bobua
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Додано: Вів 29 жов, 2024 08:26
«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев
Він розповів про деталі:
▪️Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
▪️Виплату можна оформити на себе та дітей;
▪️Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.
версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 29 жов, 2024 10:06
Wirująświatła написав:
«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев
Він розповів про деталі:
▪️Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
▪️Виплату можна оформити на себе та дітей;
▪️Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.
версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.
Ухилянтів хочуть через геолокацію по цій тисячі познаходити))
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vitaxa2006
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