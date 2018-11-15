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Finance.ua: Тисяча Зеленського:
навіщо це потрібно і до...

Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41

Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про те, що це взагалі за рішення
Finance.ua у цій статті відповідає на такі запитання: Що ж чекає на українців цього разу? Навіщо взагалі потрібно у ситуації, коли у бюджеті не вистачає грошей на фінансування оборони? Уряд змушений підвищувати податки, але займається подібним популізмом?

Дивися повний текст Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до чого призведе
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 18:41

Пенсионерам лучше бы выдавали вместе с пенсией или перечисляли на пенсионную карту.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:11

подняли налоги чтобы купить плебеев перед выборами за счет недобитого бизнеса. только плебеи обплевали, не оценили потужни 24$, которые тут же вытянут коммуналкой. Вот незадача.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 19:53

О. Цікаво як дітям виплатять.

Але все логічно:

Станом на 1 січня 2024 року, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 43,46 мільярда гривень. Такі дані надало Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури


Навіть трошки не вистачить...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 20:42

Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже ...
:cry:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 22:02

Re: Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до.

  Bobua написав:заборгованість населення за житлово-комунальні послуги

олігархам на транзитні рахунки???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 23:39

А почему развиваются «тысяча Зеленского»? Он же не свои деньги отдает, а бюджетные. Этот жмот своих личных денег ни копейки ни разу не пожертвовал.
lugansk1967
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 07:42

greenozon

Точно олігархам?
А не працівникам ЖКХ і на підтримку мереж у справному стані?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 08:26

тест на жадность

«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев

Він розповів про деталі:
▪️Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
▪️Виплату можна оформити на себе та дітей;
▪️Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.

версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 10:06

  Wirująświatła написав:
«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев

Він розповів про деталі:
▪️Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
▪️Виплату можна оформити на себе та дітей;
▪️Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.

версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.


Ухилянтів хочуть через геолокацію по цій тисячі познаходити))
vitaxa2006
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