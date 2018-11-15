Finance.ua: Тисяча Зеленського: навіщо це потрібно і до...

Думаю все простіше - умови видачі ускладнили і відсіяли тих, хто не хоче по нацкешбеку давати доступ до своїх карток, от і все. Залученість і першого і другого буде всього кілька відсотків населення.Wirująświatła написав:«Тисяча від Зеленського» надійде українцям на карту Національного кешбеку, – перший заступник міністра економіки Соболев
Він розповів про деталі:
Гроші можна буде витратити лише з грудня по лютий;
Виплату можна оформити на себе та дітей;
Кошти можна буде витратити для оплати українських товарів і послуг або задонатити на ЗСУ.
версия с долгами по коммуналке рассыпалась. Зачем то заставляют народ оформить карту "національний кешбек". Самая лайтовая версия - хотят посчитать и заодно подкупить электорат зе. Что кэшбэк что вовина тысяча позиционируются как личная инициатива Зеленского. 2й вариант канализируют злобу за инфляцию. Помидоры вдвое дороже мандарин. Всё что нужно знать про экономику.
Також тоц факт що охоплення таке низьке каже про абсурдність тези про якийсь вплив на електорат