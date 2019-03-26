Відео новини від Finance.ua

Українські біженці можуть втратити можливість законно перебувати у ЄС. Адже у Брюсселі вже обговорюють згортання програми тимчасового захисту, яка діє до березня 26-го року. Які ймовірні варіанти запропонує нашим біженцям Євросоюз та коли буде ухвалено остаточне рішення - дізнаєтесь у цьому відео.
Лютий 22-го року. Спільні російсько-білоруські навчання “Союзна рішучість”. Одразу по завершенні навчань росія починає широкомасштабну війну з Україною. Вересень 2025 року. Спільні російсько-білорускі навчання “Запад-2025”. Осінь 2025 року - на кого цього разу нападе путін? У цьому відео ми розглянемо варіанти розвитку подій.
Польща отримала нового президента. За підсумками другого туру виборів ним стала людина, яка проти вступу України до НАТО і Євросоюзу - Кароль Навроцький. У цьому відео ми розповідаємо про значення виборів для Польщі, України та Європи
Переговори - раунд другий! Делегації України та росії знову зустрілися у Стамбулі. Головний підсумок - жодного перемир'я, бо від ініціативи України росіянці вкотре відмовились. До чого ж сторони домовилися цього разу - найголовніше про перемовини у Стамбулі 2 червня.
У Стамбулі - переговори, а на фронті - запеклі бої. Особливо Сумщина. Як повідомляє DeepState, ворог уже підібрався до міста на відстань, яка фактично дозволить запускати по Сумах FPV дрони. Про ситуацію на Сумщині та на фронті загалом ми детально поговорили із співзасновником та аналітиком проєкту DeepState Романом Погорілим.
00:00 Запеклі бої на Сумщині / Які загрози для міста? 03:15 Наступ на Чернігівщину / Навчання Запад 2025 04:57 Навіщо путіну зараз Дніпропетровщина? 07:50 Ситуація на Донеччині / Ворог суне на Костянтинівку 09:22 Де найважча ситуація? Роман Погорілий назвав три відтинки фронту 10:15 Операція "Павутина" = значення для України