Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:47
Пропонуємо до обговорення:
Як йдеться у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), середні зарплати представників робітничих спеціальностей в Україні за останні чотири роки зросли у кілька разів.
Дивися повний текст Від 60 тис. грн: у кого з робітничих професій найбільше зросла зарплата (інфографіка)
