Відео новини від Finance.ua

З 1 червня 2026 року в Україні відбудеться масштабний автоматичний перерахунок пенсій одразу для трьох категорій громадян. Проте ПФУ підготував не лише подарунки. Для багатьох пенсіонерів червень може стати місяцем серйозних фінансових стягнень. Через яку прикру помилку та неуважність держава має право примусово забирати до 20% від вашої щомісячної пенсії? У цьому випуску розбираємо детальний список 3-х категорій громадян, яким перерахують виплати. Як стаж за останні 24 місяці та легальний дохід вплинуть на вашу нову надбавку. А також чому ветерани отримають найбільші доплати (до 1500 грн) і від чого залежить кінцева сума.
Таймкоди 00:00 — Анонс червневого підвищення пенсій для трьох категорій 01:07 — Доплати працюючим пенсіонерам за стаж 01:56 — Перерахунок виплат військовим і силовикам 02:47 — Щомісячні доплати пенсіонерам за вік 03:34 — Жорсткі санкції ПФУ та ризик втрати грошей 04:09 — Обов'язок сповіщати про роботу чи зміну бізнесу 06:01 — Які ще особисті дані потрібно вчасно оновлювати? 06:47 — Способи дистанційного та особистого звернення до фонду
Київська влада готує неприємний «сюрприз» для пасажирів, і цього разу він максимально болючий для гаманця. Разова поїздка у комунальному транспорті столиці може злетіти до 30 гривень вже з 15 липня, а пересадковий квиток на 90 хвилин хочуть зробити по 60 гривень! Поки чиновники КМДА виправдовуються «економічно обґрунтованими тарифами», кияни за добу збирають голоси під петицією проти цього рішення. Водночас експерти не розумію, чим обгрунтовані нові тарифи. У цьому відео пояснимо чому громадський транспорт Києва намагаються зробити дорожчим, ніж у Празі чи Варшаві, але без жодного натяку на європейський комфорт.
В Україні завершується 5-річний перехідний період, і вже до 10 червня 2026 року всі паперові трудові книжки мають остаточно перейти в «цифру». Що це означає для звичайних працівників та пенсіонерів? Чи будуть штрафи, якщо ви не встигнете, і чому ігнорування цього дедлайну може перетворити оформлення майбутньої пенсії на суцільний бюрократичний пекло? У цьому відео розбираємо головні вимоги Пенсійного фонду України, пояснюємо, як самостійно завантажити документи через портал ПФУ та на які підступні помилки в записах варто звернути увагу вже зараз.
Таймкоди 00:00 — Перехід на електронні трудові книжки в Україні 00:20 — Мета та строки оцифрування даних до червня 2026 року 00:52 — Хто має вносити відомості? 01:36 — Покроковий алгоритм завантаження скан-копій на портал ПФУ 02:44 — Технічні вимоги до сканованих документів і файлів 03:40 — Переваги цифрового формату для автоматичного призначення пенсій 04:36 — Захист персональних даних та доступ до кабінету 05:55 — Періоди, які додатково зараховуються до страхового стажу 06:29 — Проблема виправлення помилок у старих паперових книжках
Скільки коштують 30 років офіційної роботи в Україні? Питання, яке хвилює мільйони, адже навколо пенсійної математики завжди безліч міфів та формул. Чому двоє людей із абсолютно однаковим стажем у 2026 році можуть отримувати кардинально різні виплати — один 5 200 гривень, а інший у два рази більше? У цьому відео разом із юристами та експертами з пенсійних питань розбираємо реальну вартість страхового стажу, рахуємо індивідуальні коефіцієнти та показуємо, як держава карає за роки роботи в «тіні».
Таймкоди 00:00 — Розмір майбутньої пенсії. 00:32 — Вихід на пенсію із 30-річним стажем у 2026 році 01:16 — Базова формула ПФУ для розрахунку пенсійних виплат 02:14 — Роль коефіцієнта страхового стажу та заробітної плати 03:19 — Вплив офіційних внесків на підсумкову суму виплат 04:13 — Чому великий стаж не завжди гарантує високу пенсію 05:08 — Приклади реальних розрахунків для різних рівнів доходів 06:06 — Державні гарантії та мінімальні соціальні виплати 06:29 — Зростання гарантованої пенсії залежно від віку особи
Проїзд у Києві по 30 гривень за одну поїздку та космічні 5 000 гривень за місячний безлімітний проїзний — саме такі «економічно обґрунтовані» тарифи намагається нав'язати столична влада. Чому за останні 10–12 років транспорт у Києві став лише гіршим, станції метро не відкриваються, а нові тарифи заганяють місто у безвихідь? Сьогодні спілкуємося з відомим київським урбаністом та співзасновником ГО «Пасажири Києва» Олександром Гречком. Він відверто розповів про фінансові маніпуляції КМДА, порівняв Київ із Прагою, Варшавою, Парижем та Львовом і презентував альтернативну модель, яка може врятувати бюджет міста та гаманці киян.
Таймкоди 00:00 — Необґрунтованість підвищення вартості проїзду до 30 гривень. 01:04 — Маніпуляції КМДА щодо реальної собівартості поїздок 02:22 — Критика безлімітного місячного проїзного за 5000 гривень 02:47 — Порівняння європейських моделей фінансування транспорту з київською 04:33 — Проблема інтеграції приватних маршруток до загальної системи 04:46 — Успішний досвід Львова у впровадженні е-квитка 05:39 — Критика нинішньої системи проїзних квитків у столиці 06:14 — Презентація альтернативної моделі дешевого безлімітного проїзду 06:31 — Розрахунок економічного ефекту та економії для бюджету 07:02 — Ризики відтоку пасажирів через космічне підвищення тарифів
В Україні офіційно стартує масштабна реформа системи спеціальних пенсій. Мінсоцполітики на чолі з Денисом Улютіним розробили план переходу від старих спецпенсій до нових професійних накопичувальних програм. Що це означає для кадрових військових, мобілізованих, держслужбовців, суддів та прокурорів? Чи зміняться ваші виплати вже цього року і на скільки? Також у цьому відео — чудова інструкція для тих, хто не хоче чекати закінчення реформи: як оформити щомісячну доплату в 10% до своєї пенсії вже зараз завдяки особливому статусу.
В Україні масштабно переглядають статус усіх критично важливих підприємств! Кабінет Міністрів ухвалив кардинальні зміни до правил бронювання військовозобов’язаних у 2026 році. Податкові борги, жорсткий зарплатний ценз та скасування «подвійної броні» для сумісників — усе це змусить бізнес заново проходити кола перевірок, аби зберегти своїх працівників від мобілізації. У цьому відео ми детально розберемо нові критерії Мінекономіки, реальну статистику заброньованих від Олексія Соболєва та проаналізуємо ринок вакансій: де в Україні найпростіше знайти роботу із легальним захистом.
Таймкоди 00:00 — Зміни у системі бронювання працівників підприємств. 00:16 — Суть реформи Кабміну та впровадження принципу «одна броня». 01:44 — Обов'язки працівників та алгоритм дій для уповноважених осіб. 02:45 — Нові зарплатні критерії для прифронтових та інших територій. 03:48 — Статистика заброньованих в Україні та обмеження доступу до даних. 04:35 — Критерії для компаній та ліміти на бронювання персоналу. 05:06 — Аналіз ринку праці та частка вакансій із можливістю бронювання. 05:23 — Галузі-лідери за кількістю та часткою захищених робочих місць. 06:19 — Регіональна структура та лідери серед міст за рівнем бронювання.
Пенсійні виплати в Україні автоматично зростають із досягненням певного віку, проте далеко не всі отримують максимальні суми! Скільки насправді держава доплачує пенсіонерам після 70, 75 та 80 років у 2026 році і яка ключова умова щодо стажу та загального розміру пенсії має бути виконана? Також у цьому випуску — все про достроковий вихід на пенсію за вислугою років. Хто з українців може легально піти на відпочинок у 38, 50 чи 55 років? Чому для вчителів та медиків суттєво посилили умови, що таке «заборона на професію» та за яких обставин дострокова пенсія може зменшити ваші виплати на 20%?
Таймкоди 00:00 — Вікові доплати до пенсії та умов їхнього отримання 00:24 — Розміри автоматичних доплат після 70, 75 і 80 років 01:34 — Процедура фізичної ідентифікації та особливості виплат для ВПО 02:31 — Статистика дострокового виходу на пенсію та категорії пільговиків 03:24 — Пільгові Списки №1 та №2: перелік професій і вікові межі 04:09 — Умови дострокової пенсії для артистів, матерів-героїнь та батьків дітей з інвалідністю 04:52 — Нові правила вислуги років для вчителів і медиків та одноразова виплата 05:31 — Електронний реєстр, обов'язкова атестація робочих місць та вимоги щодо стажу на 2026 рік 06:23 — Плюси та мінуси дострокової пенсії
В Україні обговорюють революційну реформу мобільного зв’язку! «Київстар», Vodafone та lifecell розглядають повне скасування класичної абонплати та перехід на європейську модель — оплату виключно за фактично спожиті хвилини, гігабайти та SMS. Чи дійсно це допоможе українцям економити, чи стане черговою хитрістю операторів на тлі подорожчання послуг у 2026 році? Також у цьому випуску — детальний розбір спеціальних пільгових тарифів для пенсіонерів від 161 гривні та гучна ініціатива про продаж і реєстрацію SIM-карт суворо за паспортами.
Таймкоди 00:00 — Вікові доплати до пенсії та умов їхнього отримання. 01:34 — Процедура фізичної ідентифікації та особливості виплат для ВПО. 02:31 — Статистика дострокового виходу на пенсію та категорії пільговиків. 03:24 — Пільгові Списки №1 та №2: перелік професій і вікові межі. 04:09 — Умови дострокової пенсії для артистів, матерів-героїнь та батьків дітей з інвалідністю. 04:52 — Нові правила вислуги років для вчителів і медиків та одноразова виплата. 05:31 — Електронний реєстр, обов'язкова атестація робочих місць та вимоги щодо стажу на 2026 рік. 06:01 — Пільги для учасників бойових дій та сил ТрО.