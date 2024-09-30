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Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 лис, 2024 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала -$1,394 млрд
Дивися повний текст Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
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