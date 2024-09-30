RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Минулого місяця українці купили
рекордний обсяг валюти...

Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 09:55

Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала -$1,394 млрд

Дивися повний текст
Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100183
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»
R2 » Вів 05 лис, 2024 20:24
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2024 20:24
cfifgjxnf
Українці отримають третю платіжку за газ
R2 » Пон 21 жов, 2024 14:09
5 804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 17:11
akido
Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт
R2 » Пон 30 вер, 2024 23:56
1 486
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 03:39
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.