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В Україні дорожчатиме хліб

В Україні дорожчатиме хліб
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 20:52

В Україні дорожчатиме хліб

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на хлібопекарські вироби в Україні продовжуватимуть зростати. Такий прогноз у коментарі 24 Каналу зробила експертка ринку Світлана Черемісіна.

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В Україні дорожчатиме хліб
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2024 20:53

Шановні читачі!

Як Ви оцінюєте причини подорожчання хліба в Україні?
Чи вважаєте, що уряд має вжити додаткових заходів для стабілізації ціни на хліб?
Якщо так, то яких?
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