Ціни на хлібопекарські вироби в Україні продовжуватимуть зростати. Такий прогноз у коментарі 24 Каналу зробила експертка ринку Світлана Черемісіна.
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В Україні дорожчатиме хліб
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Додано: Пон 11 лис, 2024 20:52
В Україні дорожчатиме хліб
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В Україні дорожчатиме хліб
Додано: Пон 11 лис, 2024 20:53
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