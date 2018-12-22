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Finance.ua: Кому та скільки ми винні? Про внутрішні та...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 13 лис, 2024 08:30
Пропонуємо до обговорення:
У кого, скільки, на яких умовах
У цьому матеріалі Finance.ua детально розповідає про структуру боргу, розмір зовнішнього боргу, внутрішні запозичення, а також про ціну запозичень.
Дивися повний текст Кому та скільки ми винні? Про внутрішні та зовнішні запозичення України
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Додано: Сер 13 лис, 2024 08:30
Так звичайно. Наявність боргу в державі є, але скільки цих коштів працює в реальній економіці? Скільки відсотків з цієї суми відтворює додану вартість? Бо якщо розрахунок за боргами йде лише з податків громадян, то це унеможливлює подальше зростання економіки. А взагалі я вважаю, що кожна людина яка виїжджає за кордон повинна оставляти заставу частки боргу України на випадок не повернення. То було б справедливо.
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