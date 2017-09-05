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Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!

https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank

Пропозиція діє до 11.06.2025 року
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:19

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

-5% на річний абонемент у «5 елемент» з преміальною карткою visa

https://news.finance.ua/ua/5-na-richnyy ... tkoyu-visa

Пропозиція діє до 31 грудня 2025
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Подякував: 79 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:58

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

До -20% в Uklon з Mastercard на шлях до інтерактивної виставки «Третє дихання»

https://news.finance.ua/ua/do-20-v-uklo ... e-dyhannya

Акція діє з 25.04,2025 р. по 01.06.2025 р. включно
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Повідомлень: 2099
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