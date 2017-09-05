Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!
https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank
Пропозиція діє до 11.06.2025 року
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Вигідна депозитна пропозиція від Таскомбанк!
https://news.finance.ua/ua/vyhidna-depo ... taskombank
Пропозиція діє до 11.06.2025 року
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:19
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
-5% на річний абонемент у «5 елемент» з преміальною карткою visa
https://news.finance.ua/ua/5-na-richnyy ... tkoyu-visa
Пропозиція діє до 31 грудня 2025
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:58
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
До -20% в Uklon з Mastercard на шлях до інтерактивної виставки «Третє дихання»
https://news.finance.ua/ua/do-20-v-uklo ... e-dyhannya
Акція діє з 25.04,2025 р. по 01.06.2025 р. включно
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