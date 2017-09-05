Акції від ТАСКОМБАНК

Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank
Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 01 гру, 2025 17:03
Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank
Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24
Вері більше можливостей, Вері більше шансів від Таскомбанку та Mastercard
https://news.finance.ua/ua/veri-bil-she ... mastercard
Акція триватиме з 01 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року включно.
Додано: Чет 04 гру, 2025 17:28
З карткою World Elite від Private banking Таскомбанк отримуйте знижку 10% на колекцію Ruslan Baginskiy
https://news.finance.ua/ua/z-kartkoyu-w ... -baginskiy
Період дії пропозиції: з 1 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року.
Додано: Сер 17 гру, 2025 15:52
Знижка 3% на техніку Miele з Visa Infinite від Private banking Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/znyzhka-3-na ... taskombank
Пропозиція діє з 15 грудня 2025 до 31 грудня 2026 року
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:31
Зимові вершини стають ближчими з Visa Infinite: кешбек до 50% та ексклюзивні привілеї
https://news.finance.ua/ua/zymovi-versh ... i-pryvilei
Пропозиції діють з 15 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року
Додано: Пон 05 січ, 2026 10:33
Зимові подорожі з ексклюзивними привілеями від Visa Infinite від Таскомбанку: приємні бонуси у готелях та ресторанах
https://news.finance.ua/ua/zymovi-podor ... restoranah
15 грудня 2025 року — 28 лютого 2026 року
