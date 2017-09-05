RSS
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 17:03

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Акція «Зимовий марафон»: 100 000 переваг з Obsidian Card від Visa та Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/akciya-zymov ... taskombank

Період Акції: з 01 грудня 2025 року до 28 лютого 2026 року (включно).
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Вері більше можливостей, Вері більше шансів від Таскомбанку та Mastercard

https://news.finance.ua/ua/veri-bil-she ... mastercard

Акція триватиме з 01 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року включно.
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:28

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

З карткою World Elite від Private banking Таскомбанк отримуйте знижку 10% на колекцію Ruslan Baginskiy

https://news.finance.ua/ua/z-kartkoyu-w ... -baginskiy

Період дії пропозиції: з 1 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року.
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:52

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Знижка 3% на техніку Miele з Visa Infinite від Private banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/znyzhka-3-na ... taskombank

Пропозиція діє з 15 грудня 2025 до 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:31

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Зимові вершини стають ближчими з Visa Infinite: кешбек до 50% та ексклюзивні привілеї

https://news.finance.ua/ua/zymovi-versh ... i-pryvilei

Пропозиції діють з 15 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:33

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Зимові подорожі з ексклюзивними привілеями від Visa Infinite від Таскомбанку: приємні бонуси у готелях та ресторанах

https://news.finance.ua/ua/zymovi-podor ... restoranah

15 грудня 2025 року — 28 лютого 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:03

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Подорожуйте з комфортом: до 30% знижки на готелі з World Elite Mastercard від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... taskombank

Період дії пропозиції: з 29 грудня 2025 року по 31 грудня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 17:07

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Подорож, яка починається з комфорту: World Elite Mastercard від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/podorozh-yak ... taskombank

Період дії пропозиції: з 20.01.2026 до 31.12.2026
Assistant_Portal
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:40

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Катайтеся більше, платіть менше: кешбек 50% на скіпаси з Mastercard World Elite від Private banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/kataytesya-b ... taskombank

Період дії пропозиції: з 15 січня по 15 березня 2026 року
Assistant_Portal
