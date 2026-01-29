ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове. По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.
Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм. Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів"
Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.
Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти. А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом? Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.
ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.
Харківська плитка завжди була дурним тоном. Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.
Была. Давно не покупал плитку, не знаю. понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".
ЛАД написав:Что имеется ввиду? Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
від точки запуску до наприклад Львів
deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа
чи про Fpv на ЛБЗ?
школярів старших класів треба навчати на симуляторі дронів, замість стрільби з лежачі(два дні тому бачив таку картину: дівчинка зробила 3 посріла з "гвінтівки"(такі колись у ссср у тирі були) і вчитель каже-а тепер одне коло навколо ліцею на повній швидкості
Цього разу розробник зробив акцент на атмосфері бою та реалістичній симуляції РЕБ. Це оновлення додає повноцінну реалістична модель придушення каналу керування. Тепер, якщо залетіти в зону дії ворожого РЕБ, є ризик повної втрати контроля над дроном. Цей режим вмикається перед початком місії.
Тепер ворожа техніка відкриває вогонь по цілях, а вибух техніки уражає об’єкти поруч, тож детонація самої машини здатна зачепити цілі навколо. Нові звуки дрона - їх записали зі справжніх бойових FPV, тепер кожен борт у симуляторі звучить приємно та реалістично.
Симулятор продовжує активно розвиватись, а гравці прямо впливають на його майбутнє.
питання для дроноводів-чи корисний це український симулятор для навчання?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Что имеется ввиду? Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
від точки запуску до наприклад Львів
deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа чи про Fpv на ЛБЗ?
ФПВ на ЛБЗ не вийде-завелика затримка Якраз думав про діпстрайки. якщо Ви праві... то це вже радує , адже можна відкривати ігровий салон з гарантією що його відвідувачів ніхто не буде бусифікувати
У свій час держава своїми діями призвела до того що у людей пропала мотивація, - Лубінець
"Коли силоміць хтось заламує, навіть не перевіряючи документів... то хто після цього захоче приєднуватись до сил оборони?..
Я коли спілкуюсь з хлопцями на передовій, з командирами на передовій, вони кажуть: "Ми теж не підтримуємо подібну мобілізацію". Ми отримуємо тих людей, які шукають можливість просто піти в СЗЧ, а не займатись обороною", - повідомив Уповноважений з прав людини.
За словами омбудсмена, порівняно з 2022 роком, у 2025 році кількість звернень щодо порушень під час мобілізаційних заходів зросла в 333 рази.
Лубінець наголосив, що держава має кардинально змінити підхід до цього процесу, адже примус знищує внутрішню мотивацію людей.