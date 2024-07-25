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Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору.
Дивися повний текст Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
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Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17
Це зелене мурло вже зробило зарплати вчителям по $4000
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Додано: Пон 18 лис, 2024 15:05
ВВП обвалилось втричі, а блазню чиновників бракне!
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