Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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R2 Проблема з кадрами в голові президента. Президент (разом з "офісом") забрали на себе повноваження міністрів/міністерств. Замість обіцяних професіоналів призначають чиновників які нічого не вирішують а чекають рішення з "офісу", а після звільнення їдуть закордон "послами". Вже не раз казали - країні потрібен Уряд національної злагоди, щоб на посадах були справжні професіональні-відповідальні люди. Тоді міністерства будуть працювати і значну більшість проблем буде вирішено