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Кадрова криза в держінституціях
посилилася, потрібно...

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору.

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Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17

Це зелене мурло вже зробило зарплати вчителям по $4000
scumb007
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:05

ВВП обвалилось втричі, а блазню чиновників бракне!
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50

щоб будувати і розвивати майбутнє потрібно щоб було забезпечено БАЗОВІ вимоги, наприклад мир і спокій в нашій Україні. все інше потім...
mikedavi000
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:50

R2
Проблема з кадрами в голові президента.
Президент (разом з "офісом") забрали на себе повноваження міністрів/міністерств. Замість обіцяних професіоналів призначають чиновників які нічого не вирішують а чекають рішення з "офісу", а після звільнення їдуть закордон "послами".
Вже не раз казали - країні потрібен Уряд національної злагоди, щоб на посадах були справжні професіональні-відповідальні люди.
Тоді міністерства будуть працювати і значну більшість проблем буде вирішено
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:35

це дуже коротко називається "частная єврейская лавочка"
тріггер про це часто розповідає в своїх роздумах
https://www.youtube.com/@anatoliyyakymenko/videos
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:16

ну треба всім держслужбовцям ще пенсію по інвалідності призначити мабуть
yuluk
 
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