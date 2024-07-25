Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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R2 Проблема з кадрами в голові президента. Президент (разом з "офісом") забрали на себе повноваження міністрів/міністерств. Замість обіцяних професіоналів призначають чиновників які нічого не вирішують а чекають рішення з "офісу", а після звільнення їдуть закордон "послами". Вже не раз казали - країні потрібен Уряд національної злагоди, щоб на посадах були справжні професіональні-відповідальні люди. Тоді міністерства будуть працювати і значну більшість проблем буде вирішено
R2 Відчувається, що перша особа в країні взагалі не володіє ситуацією, коли заявляє, що "Велика кількість спеціалістів залишила свої посади, щоб захищати країну". Всі ці "вєлікіє спєци" поробили собі броню, попіднімали свої оклади і преміальні до космічних висот, багато хто і військову форму натягнув на себе, і мужньо захищають Батьківщину в тиші своїх кабінетів. При цьому регулярно виїжджають за кордон після мужнього протирання штанів на своєму робочому місці, адже їхні,тільки офіційні дохододи, зросли як мінімум в два-три рази. На підняття мінімальної зарплати грошей не дають( для чого холопам гроші,хай ідуть на фронті заробляють), зате чиновники за час війни дуже непогано спустошують бюджет.
опять первым лицам и приближенным к ним подымут заработную плату, будут вместо 100 тыс грн в месяц получать 250 тыс., а простые специалисты так и будут получать 12-18 тыс. У меня на работе тоже, нельзя удержать человека с высшим электротехническим образованием, молодой парень, сразу на мастера его, 18 тысяч, а он говорит, я барменом, без чаевых, 40 тыс в месяц, и увольняется.